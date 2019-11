Niko Kovac will derzeit nicht In der Trainerfrage bei Hertha BSC sind weiter viele Fragen offen, Niko Kovac als Wunschlösung vieler Fans steht jedoch kurzfristig nicht als Chefcoach der Berliner zur Verfügung. Der frühere Coach des FC Bayern will in dieser Saison kein neues Engagement übernehmen. Zuvor hatte das Fachmagazin „Kicker“ am Dienstag darüber berichtet.



Die Münchner hatten erst vor gut drei Wochen die einvernehmliche Trennung von Kovac vollzogen. Angesichts der kräfte- und nervenzehrenden finalen Phase beim Rekordmeister will der 48-Jährige vorerst Abstand gewinnen. Der frühere Hertha-Profi gilt als Traumkandidat bei den Fans, sollte die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Chefcoach Covic nach zuletzt vier Liga-Niederlagen in Serie beendet werden. (dpa)