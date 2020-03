Jetzt hat es auch Hertha BSC erwischt. Der erste Spieler der Profimannschaft wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Um wen es sich handelt, gab der Verein nicht bekannt. Das Training ist erst einmal ausgesetzt. Alle Spieler sowie das Trainer- und Funktionsteam müssen für 14 Tage in häusliche Quarantäne.

„Der Spieler hat über die üblichen Symptome geklagt und wir haben ihn dann umgehend von der Gruppe getrennt", wird Herthas Mannschaftsarzt Ulrich Schleicher in einer Pressemitteilung des Berliner Fußball-Bundesligisten zitiert. „Ein Test hat dann ein positives Ergebnis auf das Virus hervorgebracht. Alle Spieler unseres Kaders müssen nun die nächsten zwei Wochen zu Hause bleiben, was auch einen individuellen Trainingsplan außer Haus ausschließt. Wir werden jetzt beobachten, ob noch weitere Fälle dazukommen, denn davon ist der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining abhängig.“

„Bei einer solch rasanten Entwicklung der Fallzahlen war es abzusehen, dass das Virus früher oder später auch im Mannschaftskreis ankommt“, sagte Herthas Geschäftsführer Michael Preetz. „Das Wichtigste ist, dass sich alle nun an die Regeln halten. Wir müssen die Situation jetzt so annehmen, wie sie ist. Wann die Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Platz stehen kann, ist derzeit noch offen. Bis dahin können die Jungs lediglich zu Hause täglich ein Stabilisationsprogramm durchführen, was ihnen unsere Athletiktrainer mit an die Hand gegeben haben.“