Preetz hofft auf Spielbetrieb in den "nächsten Wochen"

Michael Preetz, Manager von Hertha BSC, hat den Kurs der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in der Coronavirus-Krise begrüßt und hofft auf baldige Ausweitung des Trainingsbetriebs. „Ich finde, dass Christian Seifert einen herausragenden Job an der Spitze der DFL macht, gerade in diesen schwierigen Zeiten“, sagte Preetz am Sonntag im „Doppelpass“ von Sport1.