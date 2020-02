Der überraschende Rücktritt Jürgen Klinsmanns bei Hertha BSC hält Berlin in Atem. Die Hintergründe werden immer klarer. Nachdem sich Jürgen Klinsmann am Mittwochabend via Facebook ausführlich äußerte, ist für Donnerstagmittag eine Pressekonferenz mit Präsident Werner Gegenbauer, Geschäftsführer Michael Preetz und Investor Lars Windhorst angekündigt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

