Statistisches

Da wir jetzt hier auf die Zielgerade einbiegen, eine kurze Statistik-Info: Es sieht danach aus, als würde Hertha erstmals seit der Saison 2009/10 in einer Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde. In der Hinrunde der laufenden Saison waren es 19, bei einem Sieg gegen Bayer wären es in der Rückrunde 22.