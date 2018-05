Los geht's in die entscheidende Phase der WM-Vorbereitung. Am Mittwoch ist die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager in Epann angekommen. In Südtirol will Joachim Löw die Grundlagen für die Titelverteidigung legen und kurz nach der Ankunft startete das Team gleich mit dem ersten lockeren Training los. Bisher sind erst 19 Spieler dabei. Jérôme Boateng absolviert nach einer Oberschenkelverletzung noch ein Aufbauprogramm. Mats

Hummels, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Niklas Süle vom FC Bayern sowie Torwart Marc-André

ter Stegen (FC Barcelona) und Antonio Rüdiger (FC Chelsea) waren noch am Wochenende mit ihren Klubs im Einsatz und kommen erst am

Freitag nach Südtirol. Als Letzter wird dann Toni Kroos erwartet, der am Samstag mit Real Madrid erneut die Champions League gewinnen will und anschließend nach Südtirol reist.