Immer heikel: Fußball und Politik. Matthias Ginter wird auf die "schwierige Situation" in Russland angesprochen. Der Profi von Borussia Mönchengladbach sagt: "Ich heiße nicht alles gut, was in Russland passiert. Aber letztlich sind wir Fußballspieler und eine Weltmeisterschaft kann einen positiven Schub für Russland geben." Ist nun die Frage, wer einen positiven Schub in Russland für sich geltend machen wird. Aber gut, was soll der Fußballer dazu auch Schlaues sagen. Er hat 2010 ja auch nicht die WM nach Russland und Katar vergeben.