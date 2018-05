Auftakt in eine neue Trainingswoche. Jerome Boateng arbeitet weiterhin individuell. Toni Kroos wird nach seinem Triumph in der Champions League erst am Ende der Woche in Eppan erwartet, wahrscheinlich am Samstag. Heute Nachmittag soll dann ein Testspiel gegen die deutsche U-20-Auswahl steigen. Zuvor kommen Julian Draxler und Antonio Rüdiger zur Pressekonferenz.