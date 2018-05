Bild: Michael Rosentritt

Gemischtes Wetter am heutigen Sonntag über Eppan. Die Finalnacht der Champions League ging über in ein heftiges Gewitter. Das Wetter heute bleibt wechselhaft, die Spieler trainieren hinter verschlossenen Türen individuell. Toni Kroos, der den Henkelpott nun schon zum vierten Mal gewonnen, einmal mit den Bayern, dreimal in Serie mit Real, wird am Mittwoch hier erwartet.