Moskau war eine bewusste Entscheidung

Stefan Hermanns vom Tagesspiegel fragt, ob es ein Nachteil sei, dass es keine so idyllische Unterkunft wie Campo Bahia gebe. Das Basecamp in Brasilien hatte den Teamgeist der deutschen Nationalmannschaft erheblich gestärkt. Löw dazu: "Campo Bahia war super." Moskau sei aber eine bewusste Entscheidung gewesen - die Bedingungen etwa in Sotschi wären näher am warmen Wetter und den Palmen in Brasilien gewesen. "Moskau kann schon aufs Gemüt drücken", gibt Löw mit Hinblick auf Wetter und der Stadtumgebung zu. "Aber wenn man anfängt, zu lamentieren, verliert man nur Energie." Genauso wenig wollte er sich auf Spekulationen um einen möglichen Trainerposten bei Real Madrid einlassen. "Ich war schon überrascht, dass Zidane geht", so der Bundestrainer, der seit 2004 keine Klubmannschaft mehr trainiert. Er wünsche dem Verein alles Gute und sei überzeugt, dass ein guter Nachfolger bald gefunden werde.