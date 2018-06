Bis Montagmittag um zwölf Uhr muss Joachim Löw seinen finalen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland benennen. Heißt konkret: Er muss einem Torhüter und drei Feldspielern mitteilen, dass sie leider nicht am 12. Juni mit nach Watutinki reisen dürfen. Das Testspiel heute Abend in Klagenfurt gegen Österreich (18 Uhr, live im ZDF) ist die letzte Möglichkeit, sich dem Bundestrainer noch einmal zu empfehlen.

In den vergangenen zehn Tagen hat sich Löw im Trainingslager in Eppan einen Überblick über den Zustand seiner WM-Kandidaten verschafft. Für die begleitenden Journalisten war der Erkenntnisgewinn gering. Die meisten Trainingseinheiten fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, genauso die beiden Testspiele gegen die U 20. Die Wackelkandidaten von heute sind also dieselben wie vor zweieinhalb Wochen bei der Kadernominierung in Dortmund. Einzige Ausnahme: Nils Petersen. Den hat Joachim Löw so euphorisch gelobt, dass es fast einer WM-Garantie gleich kam.