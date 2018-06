Cay Dobberke, unser Mann für die Party danach, muss heute noch nicht zum Kudamm und dort ein bisschen Autokorso-Gucken üben. Das reicht noch nicht. Am Sonntag in einer Woche kann das dann aber auch schon wieder ganz anders aussehen. Kennt man ja, die Stimmung reicht in Deutschland ja traditionell von zu Tode betrübt bis euphorisch. Also, locker bleiben. Italien hat von ein paar Tagen auch nur 2:1 gegen die Saudis gewonnen. Und die fahren nicht mal zur WM. Was soll da in Russland also noch schiefgehen?