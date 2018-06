Löw übt Selbstkritik

"Es ist nicht alles so gelaufen, wie geplant", räumt Löw ein. Vor allem bei der Organisation des Spiels, beim Angriff und bei der Raumaufteilung hätte die Mannschaft noch Aufholbedarf, der sich beim Spiel am Samstag auch gezeigt hätte. Außerdem kündigt der Nationaltrainer an, dass Jerôme Boateng ab Dienstag wieder am Trainign teilnehemn wird. Der Bayern-Spieler hatte sich im Champions League-Halbfinale gegen Real Madrid verletzt.