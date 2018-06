...haben die Krümel Pause, das wusste schon der große Tom Gerhardt. Es spricht also für Sie: Gianni Infantino, seines Zeichens Präsident des Fußball-Weltverbandes Fifa. Elf Tage vor dem Turnierstart hat sich der oberste Funktionär zu Wort gemeldet und seine Erwartungen an WM-Gastgeber Russland formuliert ( hier nachzulesen ). In feinster Fifa-Manier darf es dabei natürlich nicht an Superlativen fehlen. Wer vor dem Schlafengehen also noch einmal schlimmstes PR-Sprech hören und ein bisschen lachen will, befasse sich mit den Ausführungen des Fifa-Chefs.