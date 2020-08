Pascal Köpke verlässt Hertha und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem 1. FC Nürnberg an. Der 24-jährige Angreifer war im Sommer 2018 nach Berlin gekommen. Allerdings konnte er sich nicht durchsetzen. Für Hertha lief er nur elf Mal in der Bundesliga auf, hinzu kamen zwei Einsätze im DFB-Pokal (ein Treffer).

"Auch wenn Pascal in den zwei Jahren, die er bei uns war, nur wenige Einsätze hatte, so hat er sich bei uns tagtäglich immer zu 100 Prozent als Profi präsentiert und in seiner Entwicklung einen Schritt nach vorn gemacht. Wir wünschen Pascal viel Erfolg bei seinem neuen Verein. Er wird dort seinen Weg gehen", sagte Manager Michael Preetz in einer Vereinsmitteilung.

"Mein Ziel war es, mich bei Hertha weiterzuentwickeln und hier den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Letztlich waren es zwar nur elf Einsätze in der Bundesliga, aber in persönlicher und körperlicher Hinsicht waren die zwei Jahre in Berlin gut und wichtig für mich. Ich habe hier super Typen kennengelernt und nehme jedenfalls viele positive Erinnerungen mit", sagte Köpke, der seine sportliche Laufbahn nun beim fränkischen Zweitligisten, für den er bereits zwischen 2011 und 2013 im Jugendbereich aktiv war, fortsetzen wird.