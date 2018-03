erwärmen konnten: Ab heute nun kann jeder Sportler Geschichte schreiben. Entscheidungen gibt es am Samstag im Ski Alpin und Biathlon.

Nach der Eröffnungsfeier gestern Abend, bei der wir uns in der klirrenden Kälte im Stadion die Wärmepads aus den Geschenktüten in die Schuhe stopften, die Ärmel, die Hosen, zählen ab heute also die schönen einleitenden Worte von Andrew Parsons (IPC-Präsident), die uns gestern auch nicht so recht