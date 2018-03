Bentele will mehr Breitensport für Menschen mit Behinderung



Die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und Ex-Athletin Verena Bentele wünscht sich über die jetzt beginnenden Paralympics hinaus mehr Aufmerksamkeit für den Behindertensport. „Es ist spannender Sport, es sind tolle Sportlerinnen und Sportler mit interessanten Geschichten, es lohnt sich definitiv, darüber zu berichten“, sagte Bentele am Freitag im Südwestrundfunk SWR. Momentan aber konzentriere sich das Interesse auf einige wenige Sportarten, allen voran Fußball. Behindertensportler stünden oft vor dem Problem, dass viele Sporteinrichtungen in Deutschland nicht barrierefrei seien: „Wir müssen gerade im Bereich des Schulsports und der Vereinssportanlagen noch sehr nachrüsten.“ Dass paralympische Sportler inzwischen in den Olympiastützpunkten mittrainieren könnten, sei gut, so die blinde mehrfache Goldmedaillengewinnerin : „Aber beispielsweise in München hat der Stützpunkt im Eingangsbereich noch Treppen, was gerade für Rollstuhlfahrer ein Riesenproblem ist.“ (KNA)