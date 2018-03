Kimchi, comme ça (9)

Küchenphilosophien von und mit Birgitt Claus



Schuhe aus und durch!



Noch nie in meinem Leben habe ich an einem Tag so oft meine Schuhe an- und ausgezogen, wirklich! Heute habe ich begriffen, was das mit Esskultur zu tun hat.



Mein Tag fängt so an: Aufstehen, Hausschuhe anziehen, zum Bad, Schlappen wechseln, denn im Bad gibt es andere Schlappen. Aus dem Bad zurück Schlappen wechseln, bis zum Flur, Schlappen aus, Stiefel an, zur Pension, Stiefel aus, Frühstück vorbereiten. Nach dem Frühstück Zähneputzen: Stiefel an, gehen, Stiefel aus, Hausschuhe an, zum Bad gehen, Badeschlappen an, Zähne putzen, Schlappen aus, Hausschuhe an, bis zur Tür, dann Stiefel an. In Mantel und Stiefel stellte ich fest, dass mein Handy noch auf dem Tisch liegt...



Heute war ich zum Mittagessen bei meinen neuen Freunden, den christlichen Fußmasseuren verabredet. Ich habe also meinen deutschen Bohneneintopf mit zwei Schwarzbroten zum Treffpunkt gebracht, und als ich dort ankam: Stiefel aus, Eintopf abgeben, Stiefel an, weiter laufen. Später kam ich nochmal vorbei, weil ich den Eintopf aufwärmen wollte, Stiefel aus, in die Küche schauen, die Damen vor Ort machten schon den Eintopf heiß, Essen gibt es in 30 Minuten, also Stiefel an, nochmal nach Hause, Stiefel aus. Nervt, die Geschichte oder? Mich auch!



Beim Mittagessen begreife ich dann, warum das so gemacht wird. Es wird hier auf dem Boden gekocht, und dann kommen pünktlich um 13 Uhr in einen Raum, ca. sieben mal vier Meter groß, 27 Menschen, die sich alle mit großem Hallo Begrüßen. Der niedrige Tisch ist gedeckt mit Schüsseln und Platten, darauf Klebereisbällchen und mein Schwarzbrot, Gemüse mit grünem Klebereiskuchen, mein Eintopf und Durianfrucht. Jede Person, egal welchen Alters, setzt sich mit einer Leichtigkeit auf den Boden, das mir die Spucke weg bleibt. (Und sie stehen mit derselben Leichtigkeit wieder auf.) Sie nehmen Ihre Stäbchen in die Hand und bedienen sich gemeinsam aus denselben Schüsseln und Platten. Gemeinsam aus einer Schüssel, ich liebe es! Wird hier auch in manchen Restaurants so gemacht, da gibt es auch welche, ohne Stühle. Tong-Jin hat von ihrer Oma gelernt, niemanden nach Hause einzuladen, den man nicht leiden kann, denn da hätte sie dann mit dem aus einer Schüssel essen müssen.



Bis heute essen die meisten Menschen in Korea aus einer gemeinsamen Schüssel und auf dem Boden sitzend. Der König von Korea war derjenige, der auf dem Stuhl saß, während seine Beamten auf dem Boden saßen. Seit dem 20. Jahrhundert machen sich hier Stühle breit. Glück für mich, länger als zehn Minuten kann ich nicht auf dem Boden sitzen und dabei entspannt essen.



Ich lerne: Wenn ich ernsthaft kosmopolitisch sein will, muss ich mich morgen zum Yoga anmelden, bei täglichem Training kann ich bestimmt in drei bis vier Jahre hier wieder herkommen und entspannt essen.



Am Ende des Essens werden noch etwa 3000 Bilder gemacht: Ich mit jedem einzelnen und dann in unterschiedlich zusammengestellten Gruppen mit und ohne koreanischem Winkelement, mit unterschiedlicher Handhaltung, die von der gesamten Truppe bitte gemeinsam gemacht werden sollen: Daumen hoch für "Alles spitze", Faust nach vorn für "Power" und dann noch Zeigefinger und Daumen gekreuzt, ein Herz!



Auf dem Nachhauseweg bekomme ich aufs Handy eine Nebelwarnung, falls ich nicht bemerkt haben sollte, das ich vor lauter Nebel nichts mehr sehen kann, und dadurch vor der falschen Türe meine Schuhe ausziehe.



Hier ticken die Uhren echt anders! Mir gefällt's, oder besser: 👍