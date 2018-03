Kimchi, comme ça (12)

Küchenphilosophien von und mit Birgitt Claus



황태



Hwang-Tae. Ist mir gleich aufgefallen, als ich hier ankam. Sieht total schön aus, fast möchte ich sagen: es prägt das Landschaftsbild und manchmal kann man es riechen. Wenn es nicht gerade schneit und der Wind günstig steht, dann riecht es ein bisschen süßlich und ein bisschen nach Meer. Im Winter gefriergetrockneter Seelachs, im Ganzen an roten Bändchen an langen Holzstangen in Doppelreihen aufgehängt, manchmal mit einer blauen Plastikfolie abgedeckt, häufig dekorativ unterm Schneehäubchen versteckt.



Man hört, dass Kinder ihn nicht so gerne essen, doch spätestens wenn aus den Kindern junge Erwachsene geworden sind, ändert sich die Sachlage mit dem ersten kleinen Rausch, denn Hwang-Tae wirkt antitoxisch.

Der Fisch soll 20 mal in 40 Tagen einfrieren und wieder auftauen. Durch diese spezielle Gefriertocknungsverfahren wird er gelb. Bei diesem Klima hier ist das überhaupt kein Problem: Hier gibt es ständig Temperaturschwankungen zwischen +15 und – 15 Grad. Im T-Shirt hab ich Alpinsport angeschaut und Sonne getankt, um fünf Stunden später im Tal ein weißes Wintermärchen zu erleben und prompt bei überfrierenden Straßen auszurutschen und in der dicken Pulverschneedecke weich zu landen.



In den elf Tagen, in denen wir jetzt hier sind, ist der Fisch bestimmt sieben Mal eingefroren und wieder aufgetaut. Je nach dem wieviel Tage der Fisch getrocknet wird, hat er unterschiedliche Namen, aber das führt hier zu weit. Ich übe immer noch an der Aussprache von Hwang-Tae. Dazu ist es hilfreich, so ein Stückchen getrockneten Fisch einfach in den Mund zu nehmen - und versucht während man das weiche Stückchen zwischen Ober- und Unterkiefer festhält zu sprechen. Schmeckt übrigens erstaunlich wenig fischig, der Hwang-Tae. Erst wenn man länger darauf herumkaut, entwickelt sich ein sanfter, angenehmer Fischgeschmack, den ich so nicht vermutet hätte. Hier wird er mit Majonäse (die Mädchenvariante) oder mit Gochujang (scharfe Soße für echte Kerls) gegessen. Oder auch umgekehrt. Man macht daraus auch "Bukeogook", eine einfache Seelachssuppe.



Der durch den Gefriertrocknungsprozess gewonnene Yellow Fish soll besonders gesund sein: sehr viel Proteine und cholesterinarm. Und er ist reich an Aminosäuren, einschließlich Methionin. Das soll helfen, sich nach übermäßigem Alkoholkonsum zu erholen. Alle Koreaner, die gerne trinken, schwören auf Hwang-Tae, Ich glaube Ihnen. Vier Geschäfte habe ich hier vor Ort entdeckt, die ausschließlich das Antikatermittel verkaufen. Ich nehm mir das Zeug mit nach H,ause, denn manchmal trinke ich auch ein bisschen. Und außerdem denk ich mir: wenn ich dort mal Heimweh nach Pyeongchang bekommen sollte, hänge ich mir den Fisch am Roten Bändchen ins Wohnzimmer und hoffe, dass es nicht schneit und der Wind günstig steht.