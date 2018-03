Nordkorea-Delegation im „Alpenhaus“



„Sie haben gesagt, dass sie sich wünschen, dass Nord- und Südkorea wieder zusammen sind. Da habe ich gesagt: Das wäre perfekt, denn das wünscht sich die ganze Welt“, berichtete die nun sechsmalige Paralympics-Siegerin. Beucher, der die Delegation nach dem Start beim nordischen Weltcup in Oberried eingeladen hatte, erklärte daraufhin: „Das wäre ja ein echter Wiedervereinigungs-Knaller. Denn sie sagen sicher nichts unbedacht.“



Er habe mit der Einladung „einen kleinen Beitrag zur Verständigung leisten wollen“, erklärte Beucher und freute sich, dass die Einladung erwidert wurde: „Das sind alles diese kleinen Symbol-Haltungen, durch die - ohne naiv zu sein - unsere Welt ein klein bisschen friedlicher wird“, erklärte der DBS-Präsident: „Wenn ich sehe, was sich seit Beginn der Olympischen Spiele alles getan hat, muss ich sagen: Jeder, der das vor drei Monaten behauptet hätte, wäre als Spinner bezeichnet worden.“



Im nordischen Skisport sind in Pyeongchang erstmals zwei Nordkoreaner bei den Paralympics am Start. „Sie werden zwar weit hinterherfahren“, sagte Beucher: „Aber das ist vollkommen egal.“ (dpa)