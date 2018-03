Kimchi, comme ça (5)

Süßes



Backöfen sind in asiatischen Haushalten selten, eher nie vorhanden. Als die Lebensmittelindustrie auf die Idee von Backmischungen kam, hatte die auch Asien im Blick. Backen ohne Backofen?



Findige Lebensmitteltechniker im Auftrag des Vertriebs entwickelten Backmischungen, die auch im Reiskocher funktionieren. Hat sich aber nicht durchgesetzt, aus einem ganz einfachen Grund: Im Reiskocher ist immer Reis, und wenn der mal alle ist, dann wird schnell neuer Reis gekocht... wann soll denn da noch ein Kuchen gebacken werden?



Ich hatte den kühnen Plan, in Korea Kuchen im Reiskocher zu backen. Ich habe zuhause auch einen Reiskocher, da kommt Reis und Wasser rein, ich schalte das Ding an, wenn der Reis fertig ist, schaltet es sich selbst aus. Ich verstehe mich mit meinem Reiskocher sehr gut. Der hier anwesende Reiskocher überfordert mich, er hat einen Display mit ungefähr so vielen Funktionen wie meine Stereoanlage zuhause, und mit der kann ich auch nicht umgehen. Vorgestern hat Hannel das Ding angeschaltet. Junge Leute können sowas, "digital natives" eben.



Was mich irritiert ist, dass der Reiskocher zwischendurch spricht, ich vermute, er stellt Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil ich kein Koreanisch spreche. (Unser kleiner selbständiger Staubsauger macht das auch, Tong-Jin meint, ich solle mich darüber freuen, dass der Reiskocher nicht singt, der ihrer Mutter tut das nämlich).



Eigentlich will ich nur Kuchen backen, denn ich würde gerne meinen Journalisten täglich etwas Süßes zum Nachtisch anbieten. Ich sehe hier nicht viele Produkte, aus denen sich etwas Süßes zaubern lässt. Die Kunstsahne, die man hier bekommt, hält ihre Form. Sie ist, einmal aufgeschlagen, stabil, man kann alles darunterheben, sie fällt nicht mehr zusammen, auch in ferner Zukunft nicht. Bei Raumtemperaturen über 30° C bedeckt sie stolz und steif jede Fruchtfüllung. Ich bin geschmacklich nicht mit ihr einverstanden, das Thema natürliche Lebensmittel und Nachhaltigkeit lasse ich außen vor.