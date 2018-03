Kimchi, comme ça (7)

Küchenphilosophien von und mit Birgitt Claus



Mandarinen und christliche Fußmassage



Auf der Insel JeJu wachsen Mandarinen und Hallabong. Hallabong ist das erst koreanische Wort, was mir leicht über die Lippen geht. Es ist lautmalerisch zutreffend. Die Frucht sieht aus wie ein Ding zwischen Christbaumkugel und Glocke. Da passt der Name Hallabong irgendwie. Sie ist mandarinfarben. Ich habe diese Frucht in einem Obstmarkt entdeckt und drei Stück gekauft. Das war teuer, aber Obst ist in Korea immer teuer und: was soll´s.



Nach der Entdeckung dieser hübschen Frucht habe ich auch noch eine Ausstellung zum Thema K-FOOD im Festival Park entdeckt.



Liebevoll inszeniert wird hier den Besuchern ein Einblick in die Geschichte und die Bedeutung der Koreanischen Küche vermittelt. Auch wie man sich am Tisch verhält. Man kann an einem kniehohen Tisch Platz nehmen und nach Videoanleitung die Benimmregeln ausprobieren: Aufrecht hocken. Nicht anfangen, bevor der Älteste am Tisch den Anfang macht. Auf keinen Fall mit den Händen essen. Nicht mit den Stäbchen im Essen rumpopeln. Den Reis in der Schale aufessen. Nicht Schmatzen, die Suppe darf geschlürft werden. Die meisten Regeln kommen mir bekannt vor. Man lernt, wie man mit Stäbchen umgehen soll. Man soll fünf Bohnen aus der einen Schale in die andere befördern. Hab ich geschafft. Im letzten Raum ist ein Kochkurs angeboten: "Mandarinenmarmelade kochen". Hab ich mitgemacht.



Das Ergebnis ist lecker, es lässt sich leider nicht schmieren. Diese Marmelade ist ein Gummibärchen, Form und Fruchtgehalt allerdings nicht vergleichbar. Meiner Dozentin habe ich die Hallabong gezeigt. Sie erklärte mir, dass auf der Insel JeJu Mandarinen und Hallabong wachsen. Dort gibt es die drei W: pretty wind, pretty water und pretty woman. Aha, interessant, sag ich, und auf Koreanisch haben alle Begriffe auch ein W? Nein, da heißt es die drei A: wind, woman und rock. AHA!



Ich bin dann mit meinen Hallabong und dem großen Mandarinengummiklumpen in Richtung unserer Unterkunft gezogen. Auf dem Weg wurde ich vor einer Kirche angesprochen, ob ich nicht eine kostenfrei Fußmassage wolle. Erst sagte ich nein und ging weiter, nach sieben Schritten dachte ich "Why not?" , die Frauen, die mich vorher gefragt hatten, sprachen es aus. Sie brachten mich in den Kirchenraum. Die Bänke waren zur Seite gestellt, jetzt standen dort etwa zehn Massagebänke, Seite an Seite. Hier lagen schon zwei Klienten. Im Raum fröhliches Geplapper, im Fernsehen lief ein Lehrfilm zur Fußmassagepraxis. Kaum lag ich auf der Liege, wurde ich kurz bebetet, massiert und bequatscht: woher ich komme, was ich mache. Großes Hallo, als ich erzählte, dass mich die Kulturgeschichte des Essens interessiert, und dass das auch meine Arbeit sei. Nach 15 Minuten waren meine Füße komplett durchgeknetet, und ich hatte sieben Gesprächspartner aus fünf Ländern, einen italienischen Nachbarn auf der Massageliege, der in Canada lebt und nun schon zum dritten Mal herkam und eine Einladung zum Abendessen mit allen Masseuren und deren Köchin um 18.30 Uhr. Klar bin ich dort hingegangen. Eigentlich nur, um mich zu bedanken, mit einem Päckchen Pumpernickel. Da knieten alle Masseure in ihren mandarinfarbenen Westen am Tisch und freuten sich über mein Geschenk. Ich musste dann doch was mitessen... Na, die Tischregeln kannte ich ja. Zuhause haben wir dann Hallabong probiert: schmecken genauso wie Mandarinen.



Zum Abendesse in der christlichen Fußmassagepraxis gab es:

Kimchi

getrocknete Minifische mit Kürbis- und Sonnenblumenkernen

gesalzenen Kohl mit scharfer Soße

gekneteten Spinat mit Sesam

Rettich mit Chili



Am Donnerstag koche ich mal zum Mittag deutsches Essen für die Truppe, wir sind verabredet!