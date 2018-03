Kimchi, comme ça (10)

Heute koreanisch Kochen II



Tja, leider ist das schon der letzte Kochkurs, den ich in diesem schönen Land fürs erste machen kann. Wahrscheinlich weiß das jeder längst: Die koreanische Küche besticht durch ihre gesunden Gerichte und die Frische der einzelnen Zutaten.



Das ist auch der Tenor der wirklich schönen Ausstellung über die koreanischen Küche, die im Paralympoics-Park aufgebaut ist.



Heute bereiten wir Tteok Bokki zu. Die Arbeitstische sind vorbereitet, hier finden sich fingergroße Klebereiswürste, die in Form und Farbe extrem an einen Damen-Hygieneartikel erinnern, nur das das blaue Rückholfädchen fehlt. Ob es geschmackliche Ähnlichkeiten gibt, kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie in einen Tampon gebissen habe. Dann liegen daneben diese schrecklichen Miniwürstchen, die sich leider global verbreitet haben, ich kann es mir nicht erklären, warum. Es kann auf keinen Fall daran liegen, dass diese Würstchen besonders gesund und frisch sind. Dann stehen da noch Gochujang, das ist eine rote Chilisoße, zerstoßener Knoblauch, Ketchup, ein kleines Gläschen Sojasoße und Zucker. Zunächst sollen wir die Reistampons anbraten. Das ist ungefähr genauso schwierig wie Pellkartoffeln knusprig braten. Der eine kann's, der andere nicht. Ich war nicht die beste Anbraterin im Kurs, aber es lag nicht allein an mir. Meine Dozentin hat mir gesagt, ich soll die Reisdinge in die Pfanne geben, das habe ich gemacht, dann sagte sie mir, ich solle auch das Öl dazu geben, da klebten die Reisdinger aber schon an der Pfanne. Ziel der Braterei ist es, die gummiartigen Reiskuchen außen knusprig und innen sticky - also klebrig - zu bekommen. Bei mir klebten alle Reiskuchen außen aneinander und bildeten dadurch eine künstlerisch interessante Formation, Knusprige hatte sich mit dem Pfannenboden zu einer stabilen Masse vereint. Na gut, nur nicht aufgeben! Jetzt zur Soße: In gleichen Teilen werden hier Knoblauchpaste Chilisoße, Ketchup und Zucker verrührt und mit einen kleinen Glässchen Sojasoße verfeinert.



Jetzt nur noch die Würstchen anbraten, dann auf Zahnstocher anordnen, immer zwei Reiskuchen, ein Würstchen, zwei Reiskuchen, und mit der Soße bestreichen. Man kann sie so genießen oder mit der Soße nochmal ganz kurz anbraten, schon ist er fertig, der Tteok Bokki. Meinen Dozentin fragte mich dann noch, ob es mir schmeckt. Naja, gut halt, was soll ich denn sagen?



Ich durfte alle Restspieße einpacken, die sind jetzt hier bei uns im Redaktionsbüro. Gleich streiche ich sie mit der Soße ein und brate sie nochmal kurz in der Pfanne an, dann lasse ich testen.



Danach machen wir hier noch gemeinsam einen Zahnpasta-Blindverkostung, das Ergebnis gibt's hier morgen!



Ach, übrigens: wenn Tteok Bokki hier gut ankommt, dann können wir die bald mal in der Tagespiegelkantine anbieten, ich weiß ja jetzt, wie es geht!