Herzlich Willkommen!



Mit der Eröffnungsfeier in Südkorea starten in Südkorea die 12. Paralympics. In den kommenden zehn Tagen werden rund 670 Athletinnen und Athleten aus 45 Nationen in insgesamt 80 Wettbewerben und sechs Sportarten gegeneinander antreten. Für Deutschland gehen 20 Sportlerinnen und Sportler sowie vier Begleitläufer an den Start. Andrea Eskau wird sie als Fahnenträgerin ins Stadion führen. Wir sind vor Ort und berichten live.