„Müssen wir sehen“ Portugal-Trainer lässt zukünftige Rolle von Cristiano Ronaldo im Team offen

Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Deutschland ist nach einer Niederlage gegen Japan, einem Remis gegen Spanien und einem Sieg gegen Costa Rica in der Vorrunde ausgeschieden. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es keine WM-Spiele. Am Freitag geht es mit den Viertelfinal-Spielen weiter.

Zur Startseite