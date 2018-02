Für USA zuständiger Spitzendiplomat in Nordkoreas Olympia-Delegation Mit Nordkoreas Delegation zum Abschluss der Olympischen Winterspiele ist auch ein hoher, im Außenministerium für die USA zuständiger Diplomat nach Seoul gereist. Südkoreas Präsident Moon Jae In wird die Delegation den Erwartungen nach erst bei der Zeremonie in Pyeongchang am Sonntagabend (Beginn 1200 Uhr MEZ) persönlich begrüßen, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Anwesenheit der Delegationen aus Nordkorea und den USA fachte Spekulationen an, es könnte zu einem ersten Treffen kommen.



Bei dem Spitzendiplomaten handelt es sich um Choe Kang Il, den Vize-Generaldirektor für die Beziehungen im Außenministerium in Pjöngjang, wie Yonhap berichtete. Er ist mit dem Konflikt um das Atomwaffen- und Raketenprogramm betraut. Auf amerikanischer Seite ist die Präsidententochter Ivanka Trump angereist und dürfte nicht weit von den Nordkoreanern auf der Ehrentribüne sitzen.



An der Spitze der Delegation aus Pjöngjang steht der berüchtigte General Kim Yong Chol. Es gebe keine Pläne für ein Treffen der Trump-Tochter, die als Beraterin ihres Vaters Donald Trump fungiert, mit dem General, bekräftigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. In der US-Delegation reist aber die für Korea zuständige Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrates, Allison Hooker, die den General persönlich von einem Besuch 2014 in Pjöngjang kennt. (dpa)