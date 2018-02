Russische Athleten wieder mit weißer Flagge

Kurz zur Sportpolitik:

In der Nacht hat das IOC entschieden, die Suspendierung Russlands nicht aufzuheben. Die Athleten müssen bei der Abschlussfeier also wieder mit der olympischen Flagge einlaufen. Eine Begnadigung soll erst erfolgen, wenn alle Doping-Proben von Pyeongchang als negativ bestätigt werden. Kann also dauern.