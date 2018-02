Reinickendorfs Bürgermeister und Sportstadtrat gratuliert zum Olympiasieg von Mariama Jamanka





Frank Balzer, Bezirksbügermeister in Reinickendorf, hat heute offensichtlich den Tag vor dem TV verbracht. Gemeinsam mit Sportstadtrat Tobias Dollase gratulierte er: „Dass eine junge Frau aus Reinickendorf im Eiskanal von Pyeongchang den Zweierbob zum Olympiasieg steuert, macht uns stolz und glücklich. Im Namen der Reinickerdorferinnen und Reinickendorfer sowie der großen hiesigen Sportgemeinde gratulieren wir von Herzen zu diesem überragenden Erfolg.“ Sportstadtrat Dollase fügte an: „Vielleicht gelingt es, sie in diesem Jahr dann zur Meisterehrung in Reinickendorf zu bekommen.“