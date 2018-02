Die Sonne strahlte hell in den Bergen von Pyeongchang am Mittwochmorgen. Und am Ende jubelten wieder einmal die Anderen. Dabei hatte sich Viktoria Rebensburg so viel vorgenommen für die olympische Abfahrt der Frauen am Mittwoch. Aber am Ende jubelte sie nach einer Fahrt ohne großes Gefühl und guten Schwung nicht. Die Italienerin Sofia Goggia schlug im Jeongseon Alpine Centre die Favoritin Lindsey Vonn, die 33 Jahre alte US-Amerikanerin wurde bei ihrer letzten olympischen Abfahrt nur Dritte, Silber ging an die Norwegerin Ragnhild Monwinckel. Rebensburg wurde nur Neunte, die erst 21 Jahre Kira Weidle überraschte aus deutscher Sicht mit einem ordentlichen 11. Platz.