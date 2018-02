...nochmal kurzgefasst aus deutscher Sicht: Die Nordischen Kombinierer boten im Team mit einem mehr als souveränen dritten Sieg im dritten Wettbewerb dieser Spiele einmal mehr eine grandiose Vorstellung. Große Enttäuschung dagegen bei den Biathlon-Frauen, in deren Staffel nur Laura Dahlmeier Normalform erreichte - am Ende stand Platz acht zu Buche. Im Shorttrack und auch in den Alpin-Disziplinen Männer-Slalom und Frauen-Kombination konnten die Deutschen nicht um die vorderen Platzierungen mitreden.

Morgen gehts dann unter anderem mit den Biathlon-Männern, Eisschnellläufer Nico Ihle über die 1000 Meter und natürlich dem Eishockey-Halbfinale Deutschland - Kanada weiter.