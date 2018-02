Vier Entscheidungen stehen am letzten Olympia-Tag noch an. Im Viererbob liegt Francesco Friedrich zur Halbzeit an der Spitze, auch die beiden anderen deutschen Bobs sind als Dritte und Fünfte gut dabei. Im Curling wird es hingegen keine Medaille für Deutschland geben, ist ja auch gar kein Team dabei. Das Finale bei den Frauen bestreiten Schweden und Südkorea. Auch im Langlauf über 30 Kilometer der Frauen im klassischen Stil ist nichts zu erwarten, hier könnte Norwegen mit einem Sieg zum Beispiel durch Marit Björgen den Sieg im Medaillenspiegel perfekt machen. Es sei denn, die deutschen Eishockeycracks schaffen eine weitere Sensation und schlagen im Finale mit Russland die nächste Weltmacht in ihrem Sport. 5 Uhr 10 geht es damit los, wir sind dann im Blog wieder live mit dabei. Und bleiben es natürlich auch bei der Abschlussfeier, die gegen 12 Uhr deutscher Zeit beginnen soll.