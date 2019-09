Ein polnischer Extrem-Biker will am Mittwoch in Berlin seinen eigenen Guinness-Rekord brechen. Die Aufgabe, die sich Krystian Herba stellt: Fünf Mal die 37 Stockwerke des Hotels Park Inn in Mitte mit einem Spezialfahrrad hoch – und dazwischen mit dem Aufzug auf dem Rad stehend runter, ohne auch nur ein einziges Mal abzusteigen. Insgesamt soll er so rund 3850 Stufen hochhüpfen, teilte das polnische Fremdenverkehrsamt mit.



2016 stellte der 38-Jährige im Willis Tower im US-amerikanischen Chicago den Guinness-Rekord auf, den er jetzt überbieten will. Dort schaffte er nach Angaben von Guinness World Records 3461 Stufen in drei Stunden und 45 Sekunden. Im selben Jahr stieg er demnach auf seinem Rad im Brüsseler Atomium 119 Stufen in einer Minute auf - für das Guinness-Buch ein Schnelligkeitsrekord. Nach eigenen Angaben bestieg Herba schon 17 Wolkenkratzer in 13 Ländern mit seinem Trial Bike - einem speziellen Fahrrad ohne Federung und Sattel. Dabei will er fünfmal einen Guinness-Rekord aufgestellt haben.



Im Guinness-Buch der Rekorde werden seit 1955 Rekorde in verschiedensten Sparten verzeichnet: Von Natur über Menschen und Sport bis hin zu Wissenschaft und Technik. Die Idee hatte der Brite Sir Hugh Beaver, damaliger Geschäftsführer der irischen Guinness-Brauerei. In Deutschland gibt es das Buch seit 1963 im Handel. (dpa)