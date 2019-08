Das "Treadwell" macht nicht nur optisch etwas her. Neben Scheibenbremsen und Vordergepäckträger bietet das Rad smarte Extras: Am Lenker-Vorbau ist serienmäßig eine Smartphone-Halterung angebracht, das Handy lässt sich mit Sensoren am Rad verbinden, die Fahrtdaten wie Geschwindigkeit an die Cannondale-App übermitteln. Die App weist sogar darauf hin, wenn das Rad in die Werkstatt muss.