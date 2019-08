An vielen Geräten lassen sich Strecken anhand von Adressen, Kartenpunkten und Koordinaten oder Points-of-Interest (POIs) berechnen. Das sind für Radler zum Beispiel Restaurants oder geeignete Unterkünfte, teils sind auch Läden mit Reparaturmöglichkeiten hinterlegt.



Größere Touren am besten am PC planen

Für längere Trips rät Koßmann aber zur Routenkalkulation am heimischen Computer: „Ich mache das nur so, denn so weiß ich genau, was mich erwartet.“ Man habe Streckenlänge und Höhenmeter besser im Blick. „Zudem lassen sich viele Straßen auf Google Earth auf ihren Zustand überprüfen“ – was am Gerät selbst nicht geht. „Zur Planung gibt es von den Herstellern meist entsprechende Software, die vorher auf dem Computer installiert werden muss“, sagt Filippek.

Berechnen lassen sich Routen auch auf Webseiten wie Strava.com, Bikemap.net oder Komoot.de. Von letzterer lässt sich die Route ans Smartphone senden, wenn dort die Komoot-App installiert ist, oder man schickt sie ans Navi – auch dafür sind manche Geräte ausgelegt.

Die Übertragung der Tour vom Computer oder dem Telefon ans Navi-Gerät erfolgt per Kabel oder über Bluetooth bzw. W-Lan, seltener per Umstecken einer SD-Karte. „Auf der planenden Plattform kann man die Tracks meist als GPX-Datei exportieren und diese dann einfach ins Gerät kopieren“, so Koßmann.

Navi-Geräte und Handys verbinden

Längst auch verschmilzt die Technik miteinander. So kommunizieren Navi und Handy miteinander, um neues Kartenmaterial per App aufs Gerät zu laden. Nutzer können ihre gefahrenen Routen auch mit anderen teilen. Manche Navi-Geräte lassen sich mit dem Smartphone koppeln, um Telefonanrufe und eingehende Nachrichten auf dem Display anzuzeigen.

Können die Geräte zudem mit Trittfrequenz- und weiteren Sensoren am Rad kommunizieren, bereiten sie Leistungsdaten auf, die wiederum in der Online-Community geteilt werden können – interessant für sportlich orientierte Radler zum Überwachen von Trainingseffekten.

Wer hingegen nur radwandern möchte, benötigt zumindest letzteres in der Regel nicht – und freut sich womöglich mehr daran, auch mal in Ruhe unbekanntes Terrain zu ergründen. (dpa/Tsp)