Die Helmfirmen betonen eine zertifizierte Schutzfunktion ihrer Produkte. Trek-Bontrager will diese mit einer neu entwickelten Wabenstruktur im Innern des Helms, genannt WaveCel, noch einmal verbessert haben. „Derartige Helme sind in der Lage, nicht nur die geradlinige Aufprallenergie bei einem Sturz aufzunehmen, sondern können auch gefährliche Rotationskräfte abschwächen“, sagt Trek-Marketing-Manager Guido Anderwert. Die WaveCel-Helme (ab 150 Euro) böten einen höheren Schutz vor Gehirnerschütterungen.



Viele Produkte sind wahre Leuchtwunder. Laserlicht-Rückstrahler sind quasi eine Art moderne Variante des alten Ausklappwimpels für den Gepäckträger, sagt Koßmann, „ein Aufmerksamkeits-Gadget.“ Die oft kompakten Teile werden hinten am Rad fixiert und projizieren Linien auf den Boden, um dem Radler auf der Straße einen Schutzraum zu markieren. Mehrere Hersteller bieten solche Laser-Projektoren an.



Generell dürfen batteriebetriebene Lichtanlagen inzwischen an allen Fahrrädern verwendet werden. Alle angebrachten Leuchtmittel benötigen jedoch eine Prüfnummer, die aus einer Wellenlinie, dem Buchstaben „K“ und einer Ziffernfolge besteht. „Ist das Fahrrad nicht vorschriftsmäßig ausgestattet und wird dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt, drohen Bußgelder“, informiert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) auf seiner Website - in heftigen Fällen bis zu 80 Euro und einem Punkt in Flensburg.



Vorsicht ist bei Blinkern geboten, die fest am Rad montiert werden, etwa den Winglights von Cycl (ab 20 Euro), die in die Enden der Lenkerstange gesteckt werden, oder Displays fürs Sattelrohr. Blinker sind nur bei mehrspurigen Fahrrädern erlaubt, zum Beispiel Liegedreirädern. Doch „zusätzliche Beleuchtung an Helm, Rucksack oder Taschen ist erlaubt und darf auch blinken“, heißt es beim pd-f.