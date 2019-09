Checkpoint-Radgruppe startet am Sonntag Am Sonntag startet zum ersten Mal die Checkpoint-Radgruppe – mit einer Havelseentour. Los geht's um 9 Uhr vom Brandenburger Tor aus. Durch Tiergarten und Westend führt die Route Richtung Havel bis Sacrow, von dort aus rund um Krampnitz- und Jungfernsee über das Potsdamer Schloss Cecilienhof und die Glienicker Brücke durch den Düppeler Forst zum S-Bahnhof Wannsee. Hier endet die Tour nach 50 Kilometern für alle, die nicht die volle Runde in Rennradgeschwindigkeit fahren möchten.



Die weitere Route, insgesamt werden rund 75 Kilometer zurückgelegt, via Havelchaussee endet am Askanischen Platz 3. Dort sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, den Radtag gegen 15 Uhr im Tagesspiegel Hof bei einem gemeinsamen Getränk ausklingen zu lassen – hierzu sind natürlich auch die Radler der kürzeren Strecke herzlich eingeladen (die S1 stoppt direkt am Anhalter Bahnhof). Für Radfahrerinnen und Radfahrer, die unterwegs einsteigen möchten: Die können an der Ecke Bocksfeldstraße/Alt-Pichelsdorf dazustoßen. Ein gemeinsamer Stopp mit beiden Gruppen ist außerdem am Schloss Sacrow eingeplant.



Anmeldungen unter checkpoint@tagesspiegel.de.