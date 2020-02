Nochmal für alle Nach seinem Rücktritt als Trainer von Hertha BSC wird Jürgen Klinsmann auch nicht mehr in den Aufsichtsrat des Berliner Fußball-Bundesligisten zurückkehren. „Leider ist die Art und Weise des Abgangs so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine zielführende Zusammenarbeit so nicht fortführen können“, sagte Investor Lars Windhorst bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: „Jürgen Klinsmann hat viel an seiner Glaubwürdigkeit verloren. Das ist wirklich traurig, aber wir müssen damit leben.“



Windhorst ließ allerdings offen, „ob wir in einigen Monaten in anderer Form auf ihn und seinen Rat zurückgreifen können. Ich schlage niemals Türen zu.“ Einen Posten wird Klinsmann bei Hertha allerdings nicht mehr bekleiden. Persönlich bedauerte der Geldgeber „es sehr, dass Jürgen Klinsmann uns sehr abrupt verlassen hat“. Trotz der jüngsten Turbulenzen bestätigte Windhorst sein Engagement bei Hertha. Sein Investment sei weiterhin „sehr, sehr langfristig angelegt“ und „nicht für drei oder fünf Jahre“, betonte der Unternehmer. (mit dpa)