Pressekonferenz mit Joachim Löw







Der Bundestrainer singt ein Loblied auf Toni Kroos: "Der Toni ist ein Spieler, der von seiner Persönlichkeit immer in der Mitte ist. Er ruht in sich selbst. Hält sich an seine eigenen Strukturen. Er zeigt in keiner Situation Nerven. Das macht ihn in seiner Art ein bisschen besonders."