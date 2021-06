Die Hände in den Hosentaschen vergraben, der Blick bei den Antworten in die Ferne gerichtet. Und ein leichter Schimmer von Traurigkeit in den Augen. Sichtlich angefasst und kurz gefasst gab Joachim Löw der ARD nach dem EM-Aus im Achtelfinale gegen England sein letztes Interview vom Spielfeldrand.

Löw zur Reporterin Jessy Welmer und Experten Bastian Schweinsteiger: "Wir hatten zwei Großchancen und haben leider keine Tore gemacht. Es tut uns leid, dass wir aus dem Turnier raus sind. Normalerweise macht Thomas so ein Ding. Die Enttäuschung überwiegt. Fehler macht jeder. Ein Trainer stellt immer nach bestem Wissen und Gewissen auf. Manchmal sieht man im Nachhinein, Dinge könnte man anders machen. Das ist jetzt schwierig."

Das ganze Interview sehen Sie hier

