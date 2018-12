Herr Härtel, Sie sind vor wenigen Wochen zum Präsidenten des Landessportbundes Berlin gewählt worden. Warum brauchen Freizeitsportler und Athleten in Berlin Sie und den LSB?

Wir sind der Dachverband der Fachverbände des Sports. Alle Sportvereine in Berlin, das sind insgesamt 2500, sind mit ihren circa 660.000 Mitgliedern bei uns organisiert. Wir wollen für unsere Sportlerinnen und Sportler die bestmöglichen Voraussetzungen für das Sporttreiben in dieser Stadt erreichen. Wir müssen helfen, die nötige Infrastruktur zu schaffen, ehrenamtliches Personal zu gewinnen und Übungsleiter zu qualifizieren. Und wir wollen die Stimme der Berliner Sportler sein.

Da sprechen Sie ein riesiges Problem an. Die Sportinfrastruktur ist bundesweit und im Besonderen in Berlin seit vielen Jahren defizitär. Wie ist die Lage aktuell?

Konkret fehlen in Berlin etwas mehr als 100 ungedeckte Sportanlagen – also Sportplätze unter freiem Himmel. Das ist enorm. Fakt ist auch, dass immer mehr Menschen in diese Stadt ziehen, die Freiflächen sehr begrenzt und deswegen teuer sind. Wir müssen um diese Flächen kämpfen. Ein Traum von uns war und ist zum Beispiel immer noch, dass wir auch das Tempelhofer Feld nutzen können. Zumindest in der Peripherie würden wir gerne Plätze für uns nutzen. Wir müssen intelligente Lösungen finden, zum Beispiel auf den Dächern von Berlin, auf Baumärkten et cetera, auf denen Sport getrieben werden kann. Aber natürlich stößt man auch da irgendwann an Grenzen. Ein Lichtblick ist die Schulbauoffensive. In diesem Zusammenhang werden rund 350 neue Hallenteile geschaffen.

Mangelnder Platz ist das eine, das andere sind kaputte Sportanlagen.

Wir haben in Berlin einen sehr großen Sanierungsbedarf. Ich lebe in Steglitz. Wenn ich allein an diesen Bezirk denke: Da sind 16 von 62 Hallen derzeit wegen unterschiedlicher Mängel geschlossen. Nun ist zwar das Sanierungsprogramm für die Sportstätten vom Senat mit 18 Millionen Euro verdoppelt worden. Das hat uns gefreut. Aber es ist immer noch nicht ausreichend. Zudem hat uns die Unterbringung von Flüchtlingen viele Probleme bereitet.

Ist diese aus Ihrer Sicht damals falsch abgelaufen?

Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und tragen diese auch gerne mit vielen Programmen gerade für geflüchtete Menschen. Aber natürlich haben wir uns damals gefragt, warum in den ersten Wochen und Monaten nicht andere Räume abseits des Sports in Betracht gezogen worden sind. Hinzu kam, dass das mitunter unvermittelt stattgefunden hat. Ohne Ankündigung stand das Lageso vor den Hallen, die Kommunikation war eine Katastrophe. Und dass uns dann auch noch eine unserer zentralen Leistungssportstätten, das Horst-Korber-Zentrum, genommen wurde, war besonders bitter.

Der LSB will dem Berliner Sport eine Stimme geben. Ist der Umgang mit den Flüchtlingen ein Beispiel dafür, dass er nicht gehört wird?

Er wird gehört, aber der LSB und der Sport müssen noch stärker wahrgenommen werden. Es gibt viele Beispiele, wo es Verbesserungsbedarf gibt. So sind wir etwa in die Planungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung oft viel zu wenig eingebunden. Das geht nicht. Der Sport muss seine Expertise einbringen, wie Stadtquartiere auch für den Sport zugänglicher gemacht werden können. Der Sport ist ein ressortübergreifendes Thema. Das müssen wir allen Senatsverwaltungen begreiflich machen. Das haben wir vielleicht in der Vergangenheit versäumt. Wenn ich daran denke, dass der Sport zunächst nicht einmal auf Bundesebene im Präventionsgesetz oder dem Bundesteilhabegesetz, das für Menschen mit Behinderungen Verbesserungen vorsieht, einbezogen worden ist, dann ist das ein Wahnsinn. Und den Vergleich mit anderen gesellschaftlichen Feldern wie der Kultur will ich gar nicht bemühen. Die haben ungleich üppigere Mittel als wir, gerade in Berlin.

Den Sportvereinen brechen die ehrenamtlichen Mitarbeiter weg. Im letzten Sportentwicklungsbericht gaben 34 Prozent der Vereine an, dass sie sich dadurch in ihrer Existenz bedroht sehen. Wie wollen Sie dem Schwund entgegenwirken?

Es wird zunehmend schwierig, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Das hängt mit den hohen Anforderungen zusammen. So ein Ehrenamt kann ein enormer bürokratischer Akt sein. Ich nehme mal den Rehabilitationssport als Beispiel. Da gibt es allein in Berlin über 32.000 Sportgruppen. Das ist eine Leistung für die Krankenkassen, die viel Aufwand nach sich zieht wie Überweisungen durch die Ärzte, Bestätigungen und Kostenübernahme der Kassen und so weiter. Der anbietende Verein muss umfangreiche Listen führen, weil er die Abrechnungen machen muss. Das ist zwar selbstverständlich, aber so eine Arbeit bringt nicht nur Freude. Doch es gibt Lichtblicke wie die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer bei Großveranstaltungen. Wir müssen es schaffen, noch mehr von ihnen für eine dauerhafte Arbeit im Verein zu gewinnen.

Gerade in Berlin gibt es aber viele Sportler, die den unorganisierten Sport, der meist frei ist von Verpflichtungen, dem organisierten in einem Verein vorziehen. Sind die vereinslosen Sportler und Sportanbieter ein Problem für Sie?

Wir freuen uns über jeden, der sich bewegt. Natürlich soll Sport nicht nur im Verein möglich sein und wir setzen uns auch dafür ein, dass der ungebundene, vereinslose Sport an vielen Orten der Stadt möglich sein soll. Wir sagen aber auch, dass der Verein ein besonderer Ort für das soziale Miteinander und für Integration ist. In diesen Punkten ist er dem unorganisierten Sport um Längen voraus. Außerdem möchte ich hier für unsere gut ausgebildeten Übungsleiter und unser großes Sportangebot werben.

Dennoch: Wer zum Beispiel in Berlin Yoga betreiben will, geht meist zu einem kommerziellen Sportanbieter.

Auch unsere Vereine bieten das an, im Übrigen wesentlich günstiger. Aber natürlich nicht in dem Umfang und ich gebe gerne zu, dass viele Vereine in der Organisation bestimmter Angebote Schwierigkeiten haben. Aber da wollen wir sie weiter unterstützen.