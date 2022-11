Marco Reus offenbar nicht dabei Wer steht im WM-Kader? Flick gibt Entscheidung bekannt

Hansi Flick wird am Donnerstag um 12 Uhr sein Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verkünden. Ein Großteil der 26 Plätze im Kader ist bereits fix vergeben. Allein vom FC Bayern München werden um Kapitän Manuel Neuer sieben Spieler zum Kreis der Nationalmannschaft gehören.

Fragezeichen gibt es aber noch einige. Besonders im Angriff muss Flick nach den Ausfällen der Mittelstürmer Timo Werner und Lukas Nmecha umplanen. Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug und Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko werden gute Chancen auf ein DFB-Debüt bei der WM eingeräumt. Mit Spannung erwartet wird zudem, ob Flick in Mats Hummels und Mario Götze zwei Weltmeister von 2014 reaktiviert.

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus bleibt offensichtlich der Turnier-Pechvogel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 33 Jahre alte Offensivspieler wird nach Informationen von Sky und Sport1 nicht zum 26-köpfigen DFB-Aufgebot gehören.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier ab 12 Uhr im Livestream:

Reus hatte sich Mitte September am Fuß verletzt. Nach zwei kurzen Spiel-Comebacks fiel er wieder aus und pausiert aktuell noch. Flick schätzt die Qualitäten von Reus sehr, doch dem verletzungsanfälligen Angreifer fehlt die nötige Fitness für ein Turnier mit maximal sieben Spielen in vier Wochen. Der Verzicht auf ihn wäre darum absolut nachvollziehbar.

Reus hatte bereits die WM 2014 in Brasilien wegen einer Fußverletzung im letzten Testspiel vor der Abreise nach Südamerika verpasst. 2016 strich ihn der damalige Bundestrainer Joachim Löw vor der EM in Frankreich im Trainingslager wegen fehlender Fitness. 2018 in Russland spielte Reus seine erste und wohl einzige WM. Die deutsche Mannschaft schied nach der Gruppenphase aus, Reus erzielte eines von nur zwei deutschen Toren.

Die DFB-Auswahl trifft sich am Sonntagabend nach Abschluss des 15. Bundesliga-Spieltages in Frankfurt/Main. Am Montag geht es für drei Tage ins Trainingslager nach Oman, wo am folgenden Mittwoch (16. November) das letzte Testländerspiel gegen den dortigen Gastgeber ansteht. Einen Tag später folgt der Umzug nach Katar ins WM-Quartier Zulal Wellness-Resort. In der Gruppenphase spielt Deutschland gegen Japan (23. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). (dpa)

