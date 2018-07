Der viermalige Toursieger Chris Froome soll nach einem Bericht der französischen Tageszeitung „Le Monde“ bei der am kommenden Samstag beginnenden Tour de France nicht starten dürfen. Die Zeitung berief sich auf Informanten aus dem Bereich der Tour-Organisatoren. Der 33 Jahre alte Brite war im September in Spanien vor seinem späteren Vuelta-Sieg mit einem erhöhten Wert des Asthmamittels Salbutamol aufgefallen. Seitdem ist das Verfahren schwebend, er darf aber nach den Statuten der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA weiterfahren.

Offiziell ist es kein Dopingfall

Seit Monaten sind seine Anwälte dabei, dem Weltverband UCI darzulegen, dass keine Manipulations-Absicht vorlag. Da das Mittel bis zu einer Grenze von 1000 Nanogramm pro Milliliter Urin als Therapeutikum gestattet ist, ist offiziell nicht von einem Dopingfall die Rede. Froome hatte den doppelten Wert. Erst wenn die Untersuchung - Termin offen - beendet ist und die UCI Sanktionen beschließt, liegt der Fall anders. Bis dahin darf Froome nach dem Reglement der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA seinen Beruf weiter ausüben.

Der Tour-de-France-Veranstalter ASO stützt sich bei seiner Entscheidung laut „Le Monde“ auf Artikel 28 des Reglements des Rad-Weltverbandes UCI. Danach sei dem Veranstalter „ausdrücklich das Recht vorbehalten, ein Team oder Fahrer auszuschließen, der durch seine Anwesenheit dem Ansehen oder Ruf der Rundfahrt Schaden zufügen könnte“.

Den gleichen Paragrafen hatten die Tour-Chefs versucht, 2009 gegen Tom Boonen anzuwenden. Der belgische Radprofi war mehrfach mit Kokain erwischt worden und sollte vom Start abgehalten werden. Das Schiedsgericht des Französischen Olympischen Komitees (CNOSF) hatte das Teilnahme-Verbot aber kurz vor dem Tourstart aufgehoben und pro Boonen entschieden.

Entscheidung soll am Montag fallen

Genau dieses Gericht soll jetzt nach Informationen der „Le Monde“ auch Froomes Team Sky angerufen haben. Das CNOSF soll am 3. Juli über die Rechtmäßigkeit der Startverweigerung durch die Tour-Organisatoren entscheiden. Froome hatte erst am Donnerstag erneut betont, bei der Tour fahren zu dürfen. „Ich habe jedes Recht zu starten - und genau das werde ich tun. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen“, sagte der Brite.

Das Team Sky, die Mannschaft von Froome, äußerte sich bisher nicht. Bei der Tour strebt Froome den fünften Sieg an. Im Mai gewann er zum ersten Mal den Giro d'Italia und fuhr dabei schon unter besonderer Beobachtung. Zuletzt forderte der fünfmalige Toursieger Bernard Hinault aus Frankreich das Fahrerfeld zum Streik gegen Froome auf, wenn der Brite am 7. Juli am Start der Tour de France steht.

Mehr zum Thema Sieg beim Giro d'Italia Chris Froome: Superheld mit Fragezeichen

Es gibt aber auch Stimmen, die Froome öffentlich in Schutz nehmen - wie der deutsche Radprofi John Degenkolb. „Persönlich ist Froome kein Vorwurf zu machen, er hat das Recht zu fahren“, sagte der Fahrer aus Oberursel. „Nicht durchschaubar ist, warum es nach neun Monaten immer noch keine Entscheidung gibt. Das kann niemand rechtfertigen.“ Das sei „kontraproduktiv für die Wahrnehmung des Sports“. (dpa)