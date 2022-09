Was ist das schon jetzt für eine sensationelle Basketball-Europameisterschaft? Die meisten Nationen haben einen oder mehrere NBA-Spieler in ihren Reihen, in Nikola Jokic (Serbien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Luka Doncic (Slowenien) stehen sogar einige der größten Stars aus der NBA auf den Parketten. Es gibt Überraschungen – Weltmeister Spanien verliert gegen Belgien, die Basketballnation Litauen wartet weiter auf den ersten Sieg – und vor allem begeistert die deutsche Mannschaft nicht nur 18.000 Zuschauer in der Halle. Angesichts dessen fallen die schlechten Leistungen der Fiba-Schiedsrichter umso negativer auf.

Ein vergessener Freiwurf für Litauen; ein regelwidriger Versuch, diesen Freiwurf viel zu spät nachholen zu lassen; 22 Sekunden, die von der Uhr ticken, ohne dass es jemandem auffällt – das sind nur die krassesten Fehler, die sich die Schiedsrichter bei der Europameisterschaft bisher geleistet haben. „Es ist schrecklich“, klagte der kroatische Ex-NBA-Spieler Mario Hezonja über die Referees, obwohl er gerade ein Spiel locker gewonnen hatte.

Das Turnier leidet darunter, dass die besten europäischen Schiedsrichter fehlen. Diese pfeifen für die Euroleague, die von den Vereinen organisiert wird und die mit dem internationalen Basketball-Verband Fiba im Streit liegt. Der Konflikt hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Ein Resultat der Auseinandersetzung ist, dass die Fiba bei Europa- und Weltmeisterschaften lediglich auf Schiedsrichter zurückgreift, die auf europäischer Ebene in dritt- oder viertklassigen Wettbewerben pfeifen. Sie treffen auf erstklassige NBA- oder Euroleague-Spieler, deren physisches schnelles Spiel sie zu überfordern scheint. „Die Fiba-Schiedsrichter lassen hier einiges zu, sie pfeifen vieles nicht so wie in der Euroleague“, sagte Alba Berlins Jaleen Smith, der für Kroatien spielt, gegenüber „Eurobasket“.

Es ist auch nicht das erste Fiba-Turnier, in dem die Schiedsrichter nicht mit dem Niveau der Spieler mithalten können. Der Verband muss dringend Möglichkeiten finden, um das Niveau seiner Referees anzuheben. Denkbar wäre eine Vereinbarung mit der Euroleague, sodass deren Schiedsrichter bei Europameisterschaften pfeifen können oder Fiba-Schiedsrichter wiederum in der Euroleague Erfahrung sammeln können. Dieses Turnier und Europas Basketballfans haben besseres verdient.