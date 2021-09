Gibt es Livesport bald nur noch im Stream? Ausgeschlossen ist das nicht. Der Riese Amazon schnappt sich immer mehr Formate. Und offenbar hat jetzt auch ein anderes Schwergewicht Lust am Sport bekommen. Der Streamingdienst Netflix liebäugelt mit einem Einstieg bei der Formel 1, wie dessen CEO Reed Hastings nun im „Spiegel“ verriet.

Gut möglich, dass er bei der nächsten Vergabe der Liverechte mitbieten wird. Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr knapp 30 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat, könnte das Engagement in der Formel 1 aus der Portokasse zahlen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Das plötzliche Interesse von Netflix an den in Deutschland eher rückläufigen TV-Quoten für die Formel 1 hat einen einfachen Grund: Die jüngst bei Netflix erschienene Dokumentation über den bei einem Skiunfall schwer verunglückten Formel-1-Fahrer Michael Schumacher ist ein großer Erfolg. Viele Zuschauer interessierten sich außerdem für die Dokumentarserie „Drive to Survive“.

In dieser steht unter anderem der Tod des Formel-2-Piloten Anthoine Hubert sowie der schwere Unfall von Formel-1-Fahrer Romain Grosjean im Fokus. Und so gut die Schumacher-Dokumentation auch gemacht ist: Das Drama um den einstigen Helden Schumacher macht sie zu einem Quotenhit.

Mehr zum Thema Netflix-Film über Formel-1-Weltmeister Die andere Seite von Michael Schumacher

Das Erfolgsgeheimnis der Formel 1 bei Netflix basiert bislang auf Angst und Schrecken. Der Streamingdienst zielt auf den Effekt, die niederen Instinkte ab. Sollte darauf eine Liveberichterstattung gründen? Wohl eher nicht. Zumal die Sicherheitsstandards bei der Formel 1 inzwischen sehr hoch sind. Tödliche Unfälle, wie sie noch in den 70er-Jahren ständig passierten, gibt es nicht mehr.

Das wissen bei Netflix sicher auch die Entscheider um Hastings.

Vielleicht belassen sie es daher auch in Zukunft bei Dokumentationen im Motorsport. Dramen hat es viele gegeben, und Tote leider auch.