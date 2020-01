Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko ist mit 26 Toren in 21 Spielen der derzeit beste Torschütze der Fußball-Bundesliga und gilt als eines der größten Stürmertalente Deutschlands. Das Problem: Die besagte Bundesliga ist die der U19 und im Moment gleichzeitig die Endstation für den erst 15-Jährigen. Denn nach einer Regelung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) darf er erst im Sommer 2021 bei den Männern spielen.

So sieht es die Altersbeschränkung vor – eine Beschränkung, die in der jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß ist, wie der Fall Moukoko zeigt. Die Regel sieht vor, dass Spieler bei ihrem Debüt in der Männer-Bundesliga das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen oder zum jüngeren Jahrgang der U19 zählen.

Der bisher jüngste Fußballprofi Deutschlands ist Nuri Sahin gewesen, der 2005 im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen erstmals in der Bundesliga spielte. Moukoko ist gerade in der U17 aktiv und muss sich gedulden. Wenn alles so bleibt, wie es ist.

Bundesliga hat einen künstlichen Wettbewerbsnachteil

Deshalb will sein Verein Borussia Dortmund beantragen, die Altersgrenze in der Bundesliga herabzusetzen. Zeit wird es, denn in den anderen europäischen Top-Liga können längst jüngere Spielen bei den Großen mitkicken. Einen plausiblen Grund, weshalb es in Deutschland verboten sein soll, gibt es nicht. In der englischen Premier League zum Beispiel ist das Normalität.

Wenn ein Spieler mit 16 Jahren schon das Zeug dazu hat, einer Männermannschaft auf hohem Niveau weiterzuhelfen, warum sollte man die Zeit bis zu seinem Debüt dann künstlich verlängern? Moukoko zeigt in der U19, dass er seinen Altersgenossen voraus ist. Wenn das so bleibt, sollte er auch die Möglichkeit bekommen, sich schon ab der kommenden Saison im Profiteam zeigen zu können.

Am 20. November wird Moukoko 16 Jahre alt. Es ist der Freitag, an dem der 12. Spieltag der Saison 2020/21 ansteht. Dann könnte der Deutsch-Kameruner Youssoufa Moukoko der jüngste deutsche Bundesliga-Spieler werden. Alles andere wäre schlicht und einfach fahrlässig – und würde den Leistungen des jungen Spielers, der sich diese Chance verdient hätte, nicht gerecht.