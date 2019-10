Reisen bildet, das gilt auch für die Fußballprofis des 1. FC Union, die in den vergangenen Tagen weit und viel durch die Republik gereist sind. Erst nach München, um festzustellen, dass die Berliner auch mit den Besten des deutschen Fußballs mithalten können. Anschließend führte der Weg nach Freiburg, wo Union am Dienstag mit einem 3:1-Erfolg auf uniontypische Art ins Achtelfinale des DFB-Pokals einzog.

Wie schon beim Heimsieg in der Bundesliga beharkten die Berliner die Freiburger auch im Breisgau intensiv. Körperbetont, konsequent und zielstrebig trat Union auf, dazu passten auch die stark herausgespielten Tore durch Joshua Mees, Robert Andrich und Christian Gentner. Sie waren ein weiterer Beweis dafür, dass die Berliner schnell dazulernen. Dass sie in der Lage sind, ihre Fehlerquote weiter zu reduzieren und die Fehler anderer nachdrücklicher zu bestrafen.

Pünktlich vor dem Derby gegen Hertha sind das für Trainer Urs Fischer schöne Erkenntnisse. Union darf nach den Spielen in München und Freiburg selbstbewusst ins Derby gehen. Die Köpenicker reifen gerade wieder zu jener Sorte Gegner heran, die von der Konkurrenz gefürchtet werden. Weil sie eklig spielen, kompakt stehen und in die Offensive allmählich strukturierter arbeiten.

All dies muss vor dem Berliner Stadtduell nichts heißen, denn – Phrasenschwein, aufgepasst – Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Klein machen muss sich der 1. FC Union aber gewiss nicht. Im Gegenteil: Rund um das Stadion An der Alten Försterei dürften sie wissen, dass die Chancen auf einen Derby-Heimsieg gegen Hertha in den vergangenen Tagen durchaus gestiegen sind.