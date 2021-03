Frostige Temperaturen, kräftige Schneeschauer und eine allgemeine Stimmungslage auf Gefrierpunkt-Niveau – man könnte fast vergessen, dass heute Frühlingsanfang ist. Aber die Indizien dafür sind eindeutig: Die Tage werden länger, die Sonne wärmt endlich wieder – und die Wintersportsaison geht zu Ende. Biathleten, Skispringer, Alpinskifahrer und all die anderen Sportler auf den Pisten, Loipen, Schanzen oder Bahnen dieser Welt haben in den vergangenen Monaten so manches graue Wochenende zumindest ein bisschen aufgehellt.

Es war nicht immer leicht für sie mit Reisen in Risikogebiete oder den vielen Coronatests, von denen der eine oder andere auch positiv ausfiel. Dass überhaupt Weltcups stattfinden konnten, ist in diesen Zeiten schon eine Leistung. Und viele Profis empfinden es als Privileg, dass sie trotz einer globalen Pandemie ihrem Beruf nachgehen können. Dass es daran auch Kritik gab und gibt, ist verständlich und sie hat genauso ihre Berechtigung wie der Wettkampf selbst.

Die Helden des Winters, wie die überragende Biathletin Tiril Eckhoff, die wahrscheinliche Alpin-Königin Petra Vlhova oder Skiflug- und Teamweltmeister Karl Geiger, hoffen wie viele andere Menschen auch auf ein belebendes Frühjahr und einen Sommer, wie er früher einmal war.

Und was wird der bringen? Vielleicht Olympische Spiele, vielleicht eine Fußball-EM und beides womöglich sogar vor Fans? Der Sport wird wieder einen Weg finden und er wird Freude bereiten. Irgendwie. Denen, die gern zuschauen und all jenen, die selbst aktiv sind. Mit neuer Faszination und alter Leichtigkeit.