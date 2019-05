Die spanische Polizei hat mehrere Fußballer und Ex-Fußballer aus der ersten und zweiten Liga wegen möglicher Spielabsprachen festgenommen. Unter den festgenommenen Fußballern sollen sich laut der spanischen Tageszeitung "El Mundo" neben Raúl Bravo, ehemalige Verteidiger von Real Madrid, auch noch aktive Akteure wie Borja Fernández (Real Valladolid), Samuel Saiz Alonso (FC Getafe) und Ínigo López Montana (Deportivo La Coruna) befinden.

Ihnen werde vorgeworfen, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein, die aus manipulierten Spielen in der Primera und Segunda División Profit bei Sportwetten geschlagen habe, berichtete das spanische Fernsehen am Dienstag. Alle Verdächtige würden der Korruption und Geldwäsche bezichtigt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Ein ähnlicher Fall hatte vor wenigen Monaten in Belgien für Aufsehen gesorgt. (Tsp/dpa)