Nach über neun Wochen Pause stieg der 1. FC Union am Sonntag wieder in die Bundesliga-Saison ein. Und der erste Gegner hatte es gleich in sich: Der große FC Bayern München kam zum Geisterspiel ins Stadion An der Alten Försterei und siegte 2:0. Schon die Vorbereitung hätte für den Köpenicker Bundesliga-Aufsteiger besser verlaufen können. Trainer Urs Fischer musste aus familiären Gründen das Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen verlassen, gegen den FC Bayern wurde er durch seinen Assistent Markus Hoffmann vertreten. Und auch sonst gab es zuletzt Trubel um den 1. FC Union, weil die Profis Neven Subotic und Felix Kroos die Neustart-Pläne der Deutschen Fußball-Liga kritisierten.

Bei uns im Blog halten wir Sie über die neuesten Entwicklungen rund um den 1. FC Union auf dem Laufenden.

[Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum 1. FC Union: