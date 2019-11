Der FSV Mainz 05 trennt sich von Trainer Sandro Schwarz. Dies sei das Ergebnis von intensiven Gesprächen am Samstagabend und Sonntagmorgen, teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. Am Samstag hatten die Mainzer bei der 2:3 (0:2)-Heimniederlage gegen Aufsteiger 1. FC Union phasenweise desolat gespielt und die erhoffte Wiedergutmachung für die 0:8-Klatsche in der Vorwoche gegen Leipzig deutlich verpasst. (dpa/Tsp)